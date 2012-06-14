Вбивці Оксани Макар під час скоєння злочину були адекватні

За результатами судово-медичної експертизи троє обвинувачених у вбивстві Оксани Макар - Євген Краснощок, Максим Присяжнюк і Артем Погосян - у момент скоєння злочину перебували в здоровому глузді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у висновках судово-медичної експертизи, обнародуваних на засіданні Центрального районного суду Миколаєва.

Судово-медична експертиза показала, що підсудні є психічно осудними. І у момент скоєння злочину, і в даний час всі троє перебувають в здоровому глузді. Під час скоєння злочину вони були в стані сильного алкогольного сп`яніння.

На засіданні керівник групи з підтримки державного звинувачення в суді прокурор Головного управління підтримки держобвинувачення в суді Генеральної прокуратури України Ярослав Kpивoв’яз дочитав обвинувальний висновок.

У залі суду були присутні троє підсудних. Не з`явилася мати Оксани Макар Тетяна Суровицька і мати підсудного А.Погосяна Лариса Погосян.

Aдвoкaт потерпілої сторони, народний депутат Микола Kатepинчyк пояснив, що було прийняте рішення, щоб T.Cypoвицькa не була присутня на сьогоднішньому засіданні суду, де зачитуватиметься обвинувальний висновок, в якому мають звучати подробиці вбивства її доньки.

Представник держобвинувачення зачитав свідчення жителя Миколаєва Олега Haйди, який знайшов дівчину в підвалі 10 березня. Були обнародувані свідчення співробітників міліції, cлідчo-oпepaтивнoї групи, які виїжджали за викликом на місце події, і медиків, які супроводжували Оксану в “кареті швидкої допомоги” до лікарні, оглядали її.

Виходячи зі свідчень медичних працівників, коли Оксану виявили, вона була у свідомості, чітко назвала своє ім`я, повідомила про те, де проживає і що з нею сталося. Зокрема, дівчина розповіла, що її згвалтували.

Під час засідання підсудний Є.Краснощок визнав свою провину в замаху на вбивство. А.Погосян і М.Присяжнюк свою провину в скоєнні злочину заперечують.

Наступне слухання у справі призначене на вівторок, 19 червня. Воно може бути закритим, оскільки на ньому заслуховуватимуть свідчення підсудних, що містять інтимний характер. Всі троє обвинувачених згодні давати свідчення.

Як повідомлялося, 9 березня троє молодих людей заманили на квартиру 18-річну Оксану Макар, згвалтували її, а потім намагалися спалити живцем. Близько трьох тижнів медики боролися за її життя, але 29 березня дівчина померла в Донецькому опіковому центрі.

На попередньому засіданні у справі 24 травня суддя Центрального райсуду Миколаєва Олена Ceлівaнoвa ухвалила рішення вести слухання в закритому режимі. На вимоги захисту потерпілої та громадськості суд ухвалив рішення зробити засідання частково відкритими.

Трьом обвинуваченим інкримінується скоєння злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Є.Краснощоку також ставлять ч. 3 статті 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті у збочених формах).