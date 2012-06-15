Полтавщина постраждала через потужну зливу і град

Полтавська область постраждала від сильної зливи і граду.

Як передає кореспондент УНІАН, у Комсомольську в деяких будинках через сильний вітер вибило металопластикові вікна, припинена робота однієї з АЗС, спостерігаються перебої зі зв`язком.

У сусідньому Кременчуці буря повалила 14 дерев.

За словами начальника управління надзвичайних ситуацій Кременчуцького міськвиконкому Валентина Шафороста, чотири дерева, що впали, перекрили рух транспорту на вулиці Республіканській.

Дерева, що впали, пошкодили три автомобілі.

У Кам`яних Потоках (Кременчуцький район) також пройшла гроза. Там розбиті дахи деяких приватних будинків, дощовою водою затоплені городи.