Вибуховий пристрій трохи не вбив свого "творця"
12:12, 15 червня 2012Новини регіонів
0
Чоловік готувався до риболовлі
У Черкасах внаслідок вибуху саморобного вибухового пристрою постраждав чоловік.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-групі УСБУ в Черкаській області, вибух у центрі міста стався вчора о 23.30. Зокрема, вибухнув саморобний вибуховий пристрій для незаконного вилову риби, який привіз до міста мешканець Корсунь-Шевченківського району Черкащини.
Вибух стався через необережне поводження з вибухівкою. Постраждав лише власник вибухівки.
За цим фактом Управління МВС в Черкаські області порушило кримінальну справу за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter