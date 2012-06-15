Вибуховий пристрій трохи не вбив свого "творця"

У Черкасах внаслідок вибуху саморобного вибухового пристрою постраждав чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-групі УСБУ в Черкаській області, вибух у центрі міста стався вчора о 23.30. Зокрема, вибухнув саморобний вибуховий пристрій для незаконного вилову риби, який привіз до міста мешканець Корсунь-Шевченківського району Черкащини.

Вибух стався через необережне поводження з вибухівкою. Постраждав лише власник вибухівки.

За цим фактом Управління МВС в Черкаські області порушило кримінальну справу за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.