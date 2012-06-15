Вінниччина: в домашній копанці потонула 8-річна дівчинка

В селі Слобода-Яришівська Могилів-Подільського району Вінницької області в домашній копанці потонула 8-річна дитина.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, 14 червня під час купання разом з батьком у саморобній копанці, яка використовується для поливу саду та розміщена на приватній земельній ділянці, потонула 8-річна дівчинка.

Трагедія сталася, коли батько залишив на деякий час дитину без нагляду.

Дівчинку намагався врятувати місцевий фельдшер, але надання першої медичної допомоги не дало результату.