Вінниччина: в домашній копанці потонула 8-річна дівчинка
12:21, 15 червня 2012Новини регіонів
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Використовували для поливу саду
В селі Слобода-Яришівська Могилів-Подільського району Вінницької області в домашній копанці потонула 8-річна дитина.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС у Вінницькій області.
Згідно з повідомленням, 14 червня під час купання разом з батьком у саморобній копанці, яка використовується для поливу саду та розміщена на приватній земельній ділянці, потонула 8-річна дівчинка.
Трагедія сталася, коли батько залишив на деякий час дитину без нагляду.
Дівчинку намагався врятувати місцевий фельдшер, але надання першої медичної допомоги не дало результату.
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