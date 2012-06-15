Міліціонери врятували двох дівчаток, які тонули в озері

У Києві четверо співробітників міліції, які прибули у місто для несення служби під час Євро-2012 із Запорізької та Донецької областей та транспортної міліції на Придніпровській залізниці, врятували двох дівчаток 8 і 11 років, які тонули в озері біля санаторію «Пуща-Водиця».

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, інцидент стався вчора близько 14.00.

Як зазначили в главку, правоохоронці звільнилися з наряду і відпочивали в альтанці неподалік озера, коли раптом почули крики про допомогу.

Підбігши до озера, вони побачили, як приблизно за 5-7 метрів від берега у воді борсаються дві дитини, причому одна з них вже почала тонути. Один із правоохоронців негайно кинувся у воду та врятував дівчинку, яка вже почала захлинатися, інші витягли на берег другу дитину. Обом врятованим надали першу медичну допомогу і автомобілем доставили до лікарні.

У главку зазначили, що дівчатка, як з’ясувалося, перебували біля озера разом з батьками, які намагалися навчити їх плавати. Коли дорослі в якийсь момент відволіклися, їхні діти самі спробували плавати.

«Наразі життю та здоров’ю врятованих дітей нічого не загрожує», - наголосив в міліції.