У Севастополі матір 8 дітей позбавили батьківських прав

У Севастополі Ленінський районний суд задовольнив позов прокурора Нахімовського району про позбавлення матері батьківських прав на чотирьох дітей віком від 1-го до 8 років.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської прокуратури, ця жінка є біологічною матір`ю вісьмох дітей, проте не займалася їх вихованням і утриманням.

Раніше вона була позбавлена батьківських прав щодо чотирьох дітей. Останні кілька років жінка ніде не працювала, зловживала спиртними напоями і жила за рахунок грошової допомоги, призначеної державою на утримання неповнолітніх.

Старші діти вже знайшли нові сім`ї, а четверо молодших зараз перебувають у дитячих державних установах.