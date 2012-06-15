На Рівненщині у смітнику знайшли артснаряди

Поблизу села Городок Рівненської області у смітнику знайшли боєприпаси часів війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС України в області, на смітнику лежали три артилерійських снаряди калібром 125 мм, один артилерійський снаряд калібром 100 мм та один артснаряд калібром 45 мм.

Місце виявлення вибухонебезпечних предметів взято під охорону працівниками Рівненського райвідділу внутрішніх справ. Подано заявку на знешкодження боєприпасів.