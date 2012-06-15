У лікарнях Дніпропетровська залишаються 6 потерпілих 11 червня

Станом на 12.00 15 червня на стаціонарному лікуванні у лікарнях Дніпропетровська залишаються 6 потерпілих від загорянні пороху в вагоні трамвая маршруту №1, що сталося 11 червня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на обласне управління охорони здоров’я.

5 осіб перебувають у міській клінічній лікарні №2, 1 особа – в лікарні №9.

Загальний стан всіх постраждалих, які перебувають на стаціонарному лікуванні, задовільний.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровську 11 червня о 13.35 у вагоні трамвая маршруту №1 вибухнула та загорілася банка з порохом, який перевозив мисливець із Запорізької області. В результаті 10 осіб було госпіталізовано до лікарень з опіками 1-3 ступенів важкості.