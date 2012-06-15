Директор інтернату застрахував життя сиріт на свою користь

Прокуратурою Васильєвського району Запорізької області порушено кримінальну справу проти директора місцевої школи-інтернату, який на пенсії дітей-сиріт застрахував їхнє життя на свою користь.

Як розповів УНІАН прокурор Васильєвського району Запорізької області Антон Таран, факт скоєння злочину стосовно дітей-сиріт був виявлений перевіркою дотримання прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, прокуратури, яка проводилася співробітниками на території району.

«Встановлено, що директор місцевої школи-інтернату, в обов`язки якого входило забезпечення отримання вихованцями-сиротами, що досягли 18-річного віку, пенсій за втратою годувальника, котрі акумулювалися на їхніх рахунках до досягнення ними повноліття, самовільно розпорядився пенсіями 3 таких сиріт з користю для себе: переказав їхні гроші – в цілому 93 тис. грн, страховій компанії. При цьому застрахував дітей від свого імені і в договорі із страхувальником передбачив лише один страховий випадок – смерть: тобто, що б з дітьми не сталося, вони від страхової компанії не одержують нічого, а якщо вони помруть або загинуть, директор одержує страхові виплати», - пояснив А.Таран.

За його словами, на сьогодні прокуратурою дії директора інтернату, що таким чином розпорядився коштами сиріт, кваліфіковані як скоєння злочину, передбаченого, ст.364 Кримінального кодексу України – «зловживання службовим становищем»

Порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.