Засуджено водія маршрутки, який травмував жінку-пільговика

У Харкові засуджено водія маршрутки, який виштовхав із салону ветерана праці і травмував її.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, згідно з вироком Дзержинського районного суду міста Харкова, 52-річного водія засуджено до одного року позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим терміном один рік.

Суд установив, що на початку січня 2011 року водій здійснював посадку пасажирів до маршрутного автобусу та, та беручи з них плату за проїзд, не пропустив до салону жінку-ветерана праці, яка має пільгу на проїзд у громадському транспорті. При цьому він виштовхнув пасажирку з маршрутного таксі. Внаслідок падіння жінка отримала тілесні ушкодження, які, згідно з висновками судово-медичної експертизи, є тілесними ушкодженнями середнього ступеню тяжкості.

Підсудний свою провину не визнав.

На даний час прокуратурою Дзержинського району м. Харкова вирішується питання щодо оскарження вироку суду першої інстанції в апеляційному порядку у зв’язку з м’якістю призначеного покарання.