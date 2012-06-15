Тернопіль затвердив програму подолання дитячої безпритульності

Тернопільська обласна рада затвердила програму подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2012-2015 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, програма спрямована на зниження рівня дитячої злочинності та попередження правопорушень, усунення причин та обставин, що можуть спонукати дітей вчиняти протиправні дії, розроблення та запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції та забезпечення захисту прав дітей

Як зазначив під час представлення програми начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Степан Герасимів, виконання обласної програми подолання дитячої безпритульності на 2006-2010 роки принесло позитивні результати.

«Якщо на початок 2006 року в області функціонувала лише 1 прийомна сім’я, в якій виховувалася 1 дитина, то станом на теперішній час 192 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, знайшли родинне тепло і затишок у 92 прийомних сім’ях та 10 дитячих будинках сімейного типу. При цьому 262 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, залишаються в інтернатних закладах. Влаштування таких дітей до сімейних форм виховання сприятиме подоланню дитячої бездоглядності», – зазначив С.Герасимів.

Загалом для реалізації програми заплановано використати 142 тис. грн. Усі кошти передбачено отримати з обласного бюджету, зокрема цього року – 36,1 тис. грн.

Ці кошти буде, зокрема, скеровано на функціонування електронної бази даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах і громадян України, які бажають взяти їх на виховання, збільшення кількості ефірного часу для радіо та телевізійних просвітницьких дитячих програм, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, запобігання жорстокості, насильства в сім’ї, профілактики правопорушень та злочинності у дитячому середовищі, проведення обласної акції «Діти мають права» до Міжнародного дня захисту дітей, а також семінарів, нарад для працівників, які займаються вирішенням питань запобігання бездоглядності серед дітей, їх реабілітацією та соціальним захистом.

Досягнути поставлених завдань також заплановано завдяки недопущенню перебування дітей без супроводу дорослих у нічний та урочний час в громадських місцях, попередженню порушення вимог щодо заборони продажу дітям алкогольних напоїв та тютюнових виробів, заборони розташування поблизу навчальних закладів магазинів, кафе, барів, де реалізуються спиртні напої та тютюнові вироби, стовідсотковому залученню до навчання дітей шкільного віку.