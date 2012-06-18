Вночі на Шулявці горів будинок: вогонь охопив 25 поверхів

17 червня 2012 року о 23 год. 42 хв. до територіального управління МНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в 25-поверховому житловому будинку по вул. Вадима Гетьмана, 1-Б у Солом’янському районі столиці.

Як повідомляє прес-служба МНС України, по прибутті на місце виклику було встановлено, що на покрівлі стилобатної частини (на рівні 3-го поверху) 25-поверхового житлового будинку виникла пожежа з розповсюдженням вогню на площі 80 м кв, на вище розташовані поверхи через утеплювач фасаду будинку, що містився за керамічними плитками, якими оздоблено фасад.

Пожежу ліквідовано о 01 год. 51 хв. До ліквідації пожежі було залучено 24 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 78 чоловік особового складу.

Внаслідок пожежі закопчено оздоблення фасаду будинку з 4-го по 25-й поверхи на площі 120 м кв.

Загиблих та травмованих немає.

Попередня причина пожежі – загорання побутового сміття через необережне поводження з вогнем при курінні. Розмір матеріальних збитків – встановлюються.

Будівля 25-поверхова, монолітного типу, здана в експлуатацію в грудні 2009 року (частково заселена), стіни та перегородки комбіновані: цегляні та гіпсокартонні. Будинок належить ТОВ «Житлосервіс».