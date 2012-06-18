У Києві минулої доби затримано 48 нетверезих водіїв

У столиці впродовж минулої доби за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння виявлено 48 порушень.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Управління Державтоінспекції Києва.

При цьому в ДАІ зазначили, що з початку цього року за відповідне правопорушення (ст. 130 КУпАП) районними судами Києва прийнято 2 тис. 303 рішення, у 825 випадках водіїв позбавили права керування транспортним засобом.

Також за добу в столиці зареєстровано 3 ДТП, в яких 4 особи отримали травми.