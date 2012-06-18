У Тернополі агітують жителів міста пересідати на велосипеди

У Тернополі зняли промо-ролик для заохочення жителів міста пересідати на велосипеди.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, долучились до зйомок понад 30 велолюбителів, наймолодшому з яких лише 4 роки.

Зйомки проходили на центральній вулиці Руській. За задумом сценаристів, першою їхала героїня, до якої з різних вуличок долучались велосипедисти. Кількість велосипедистів щоразу збільшувалася. Врешті вони доїхали до берега Тернопільського ставу і прокричали: «Тернопіль – веломісто!».

Даний ролик буде транслюватися на місцевих телеканалах, плазмотронах, в інтернеті, на різних промоційних заходах.

Організували зйомки Асоціація велосипедистів Тернополя та міська рада. Організатори розраховують, що після перегляду ролика більша кількість тернополян пересяде на велосипеди, що, в свою чергу, «покращить екологічний стан міста та самопочуття нових вело любителів».

За даними прес-служби, наразі велоінфраструктура Тернополя активно розвивається - розроблена Концепція розвитку велоінфраструктури міста, яка передбачає створення велодоріжок на головних вулицях, подано спільний зі Львовом та Любліном проект до Європейської комісії з метою залучення додаткового фінансування для втілення концепції.