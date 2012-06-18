На Житомирщині планують оздоровити 80 тис школярів

У Житомирській області влітку планують оздоровити 80 тис школярів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, мережа заміських дитячих оздоровчих таборів нараховує 20 установ та близько 500 пришкільних оздоровчих закладів. На організацію і проведення літньої оздоровчої кампанії в області планується залучити 9 998 000 грн, що на 890 000 грн більше, аніж за 2011 рік.

Йдеться про оздоровлення та відпочинок щонайменше 55 % загальної кількості дітей шкільного віку - в тому числі 100-відсоткового оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, а також 70 % дітей із багатодітних і малозабезпечених сімей.

В регіоні вже розпочали роботу дитячі літні табори.