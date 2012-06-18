Під багаттям для шашликів, вибухнув снаряд: загинула людина

Вчора о 1.55 у смт Приморське Феодосійської міської ради на березі Чорного моря під час відпочинку місцевих жителів біля багаття стався вибух снаряду.

Як повідомляє прес-служба МНС, одна людина загинула, чотирьох з пораненнями різного ступеня тяжкості госпіталізовано.

За висновком експертів, снаряд часів Другої світової війни було прикопано у землі. Люди розвели багаття, щоб скуштувати шашликів, прямо над снарядом. На місці трагедії знайдено воронку завглибшки близько 80 см.

Загинув 34-річний житель міста Старий Крим. 37-річного, 30-річного, 27-річного чоловіків і 27-річну жінку доставлено до лікарні