Саша Попова проходитиме курс реабілітації в місцевому санаторії

Жорстоко побита 19-річна Олександра Попова проходитиме курс реабілітації в Миколаєві, в санаторії «Інгул».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила мати Олександри Алла Гудзь в Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги.

Таке рішення рідні О.Попової прийняли після консультації з професором німецької клініки «Шаріте» Лутцем Хармсом, який оглянув пацієнтку 10 червня і дійшов висновку, що вона потребує тільки адекватної реабілітації, а не лікування.

«Ми вирішили, що ми залишаємося на реабілітацію в Україні, - сказала А.Гудзь. - Професор сказав, що Саші потрібна тільки реабілітація. Дитина вже малює. Вона їсть, набирається сил, видужала вже, все буде добре. Потрібен просто час».

Як повідомлялося, 9 березня О.Попову під час побутової сварки жорстоко побив 22-річний житель Миколаєва. Більш як 60 днів Саша пролежала в комі в Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги. Німецький благодійник, власник газети «Berliner TagesZeitung» Рейко Опітц запропонував своє сприяння у відправленні Олександри до Німеччини для проходження лікування. В даний час, на думку медиків, в лікуванні за кордоном немає потреби.