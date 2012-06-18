Прикарпаття: знайшли київських туристів, що заблукали в горах
15:35, 18 червня 2012Новини регіонів
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Відстали від групи
В Івано-Франківській області рятувальники знайшли двох київських туристів, що заблукали в горах.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.
За їх даними, вчора о 21.55 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в районі г. Смотрич Верховинського району заблукали двоє туристів з м. Київ, які відстали від групи (склад групи - 4 особи).
О 03.00 рятувальники знайшли заблукалих туристів в районі г. Вухатий Камінь та вивели їх на полонину г. Смотрич, після чого туристи приєдналися до складу групи та залишилися для продовження відпочинку на вищевказаній горі.
Потерпілих та травмованих немає.
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