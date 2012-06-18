Прикарпаття: знайшли київських туристів, що заблукали в горах

В Івано-Франківській області рятувальники знайшли двох київських туристів, що заблукали в горах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.

За їх даними, вчора о 21.55 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в районі г. Смотрич Верховинського району заблукали двоє туристів з м. Київ, які відстали від групи (склад групи - 4 особи).

О 03.00 рятувальники знайшли заблукалих туристів в районі г. Вухатий Камінь та вивели їх на полонину г. Смотрич, після чого туристи приєдналися до складу групи та залишилися для продовження відпочинку на вищевказаній горі.

Потерпілих та травмованих немає.

