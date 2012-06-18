Документи Саши Попової обіцяють повернути завтра

Народний депутат Микола Катеринчук пообіцяв, що 19 червня матері Олександри Попової віддадуть документи її дочки і племінниці Ірини Цвєтухіної.

Як розповіла УНІАН мати О.Попової Алла Гудзь, про це М.Катеринчук повідомив сьогодні під час телефонної розмови з І.Цвєтухіною.

За її словами, зустрітися з німецьким меценатом Рейко Опітцем вона планує перед судовим процесом у справі Оксани Макар, який продовжиться завтра в Центральному районному суді Миколаєва, і на якому будуть присутні Р.Опітц і М.Катеринчук.

За словами матері побитої дівчини, «те, що Р.Опітц забрав документи (О.Попової) і досі їх не віддає, є «ведмедячою послугою».

«Я не хочу з ним сваритися. Чим швидше я заберу Сашині документи, тим швидше я про нього забуду. Я постійно в своїх інтерв`ю підкреслюю, що дуже вдячна Р.Опітцу за допомогу. Але те, що він не віддає документи, це ведмедяча послуга. Я не розумію, чому він зараз так поводиться, а коли я не розумію, я нервую», - кажде А.Гудзь.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня А.Гудзь заявила, що німецький благодійник Р.Опітц, який пообіцяв організувати О.Поповій курс реабілітації в Європі, 24 травня забрав паспорти дівчини (закордонний і український), а також закордонний паспорт І.Цвєтухіної, котра мала летіти разом із Сашею до Німеччини, для оформлення візи, і за їх повернення вимагає 24 тис. євро.

За словами А.Гудзь, він стверджує, що стільки коштують послуги професора клініки «Шаріте» Лутца Хармса, візит якого до О.Попової організував Р.Опітц.

Пізніше медіа-група "Berliner Tages Zeitung" поширила заяву, що Р.Опітц і його медіа-група припиняють допомогу О.Поповій «через невдячну поведінку її матері» і обіцяють повернути її документи. Згідно з повідомленням, «документи цієї сім`ї, за взаємною згодою між паном Опітцом і родичами Олександри, що проживають у Німеччині, будуть відправлені дипломатичним кур`єром у посольство України в Берліні (Німеччина)».

Довідка УНІАН. 9 березня 19-річну О.Попову жорстоко побив 22-річний житель Миколаєва. Більше 60 днів Саша пролежала в комі в Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги. Німецький благодійник Р.Опітц запропонував своє сприяння у відправленні О.Попової до Німеччини для проходження лікування.