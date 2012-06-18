Тернопільщина: син убив 84-річну матір, аби не доглядати за нею

На Тернопільщині чоловік убив свою 84-річну матір, аби не доглядати за нею.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, вбивство сталося в селі Білокриниця Кременецького району. Про виявлене тіло жінки правоохоронцям повідомив секретар сільради. Судмедексперти встановили, що спочатку жінку сильно побили, а потім – задушили.

Після затримання у скоєному зізнався 55-річний син убитої. Встановлено, що спочатку він бив жінку кулаками та палицею, а потім задушив її.

За словами сусідів, чоловік зловживав спиртним, через це часто конфліктував з матір’ю. Вчинене вбивство затриманий пояснив тим, що тривалий час самостійно доглядав за хворою, прикутою до ліжка матір’ю, змушений був витрачати на неї весь вільний час, що заважало його особистому життю.

Проти зловмисника порушено кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України – навмисне вбивство.