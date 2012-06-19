Через обрив лінії електропередач загинув 20-річний хлопець
09:07, 19 червня 2012Новини регіонів
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Трагедія у Лисичанську
У Луганській області обрив кабелю лінії електропередач став причиною смерті місцевого жителя.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Луганській області.
За їх даними, нещасний випадок стався вчора, 15 червня, о 21.50 у Лисичанську на вулиці Партизанській.
В результаті обриву кабелю лінії електропередач смертельно травмовано 20-річного місцевого жителя.
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