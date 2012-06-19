Через обрив лінії електропередач загинув 20-річний хлопець

У Луганській області обрив кабелю лінії електропередач став причиною смерті місцевого жителя.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Луганській області.

За їх даними, нещасний випадок стався вчора, 15 червня, о 21.50 у Лисичанську на вулиці Партизанській.

В результаті обриву кабелю лінії електропередач смертельно травмовано 20-річного місцевого жителя.