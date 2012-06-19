В Одесі ліквідовано канал збуту наркотиків

Співробітники Управління по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків викрили злочинну групу, яка виготовляла й збувала наркотики на території України та Росії.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю Управління МВС України в області.

Як уточнили в міліції, шестеро жителів Одеси віком 24-30 років затримано оперативниками при збуті партії особливо небезпечних психотропних речовин вагою понад 1 кг, виготовлених у підпільній лабораторії.

Організаторами злочинної групи виявилися двоє фахівців-хіміків, які налагодили виготовлення модного в деякій частині молодіжного середовища «дизайнерського» наркотику катінонового ряду. Діяла група – 5 чоловіків і одна жінка - під прикриттям, заснувавши приватне підприємство, яке нібито спеціалізувалося на виготовленні люмінесцентних фарб.

Вже встановлено, що «підприємці» орендували під нарколабораторію приміщення в мікрорайоні «Слобідка», придбали промислове обладнання, а сировину для виготовлення психотропної речовини купували, щоб не викликати підозри, переважно на підприємствах інших міст України. Потім партії наркотиків збували в Києві, Харкові, Одесі та в містах Російської Федерації.

При обшуку за місцем проживання наркоділків, проти яких порушено кримінальну справу за фактом виготовлення і збуту психотропних речовин, правоохоронці вилучили близько 3 кг психотропу, вартість якого за цінами «чорного» ринку становить 300 тис. дол. Крім того, виявлено 200 грамів каннабісу та інші прекурсори, 1,5 кілограма ртуті, соляну, сірчану кислоту.

У членів угрупування також конфісковано два автомобілі, значну суму коштів у національній та іноземній валютах.

Зараз проводяться додаткові заходи щодо встановлення всього кола учасників ОЗГ і каналів збуту особливо небезпечної психотропної речовини.

***Дизайнерські наркотики - синтетичні речовини, отримані шляхом незначної зміни хімічної структури вже відомого наркотику.