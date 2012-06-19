Полтавщина: з моста в річку впав і загинув 6-річний хлопчик
10:17, 19 червня 2012Новини регіонів
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На очах у батьків
У Полтавській області впав з моста в річку і загинув 6-річний хлопчик.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні Міністерства з надзвичайних ситуацій ц Полтавській області.
Зокрема, за їх даними, в селі Хрулі Лохвицького району 17 червня з моста у Сулу впав 6-річний хлопчик. Це сталося, коли дитина грала з м`ячем. Дитину з води витягнули батьки.
Хлопчика госпіталізували до реанімаційного відділення Лохвицької центральної районної лікарні у непритомному стані. Наступного дня дитина померла.
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