Полтавщина: з моста в річку впав і загинув 6-річний хлопчик

У Полтавській області впав з моста в річку і загинув 6-річний хлопчик.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні Міністерства з надзвичайних ситуацій ц Полтавській області.

Зокрема, за їх даними, в селі Хрулі Лохвицького району 17 червня з моста у Сулу впав 6-річний хлопчик. Це сталося, коли дитина грала з м`ячем. Дитину з води витягнули батьки.

Хлопчика госпіталізували до реанімаційного відділення Лохвицької центральної районної лікарні у непритомному стані. Наступного дня дитина померла.