На Житомирщині у бочці з водою потонула 4-річна дівчинка

У Новоград-Волинському Житомирської області у бочці з водою потонула 4-річна дівчинка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Житомирській області, трагедія сталася 17 червня через недогляд бабусі, на яку батьки залишили двох дітей - хлопчика і дівчинку, а самі поїхали на заробітки.

Діти гралися у дворі приватного будинку. Бабуся з хлопчиком ненадовго зайшли у будинок, і в той час дівчинка впала у велику бочку з водою на подвір’ї, де її мертвою невдовзі і знайшли рідні.

Загалом, за даними УМНС, з початку року в регіоні на воді вже загинуло 16 осіб, з яких троє дітей.