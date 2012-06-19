У Хмельницькому на автовокзалі виявлено понад кілограм ртуті

Сьогодні вранці на території автовокзалу № 1 у Хмельницькому було виявлено близько 1.2 кг ртуті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Теруправління МНС у Хмельницькій області, під час прибирання території персонал виявив у контейнері для сміття скляну пляшку із ртуттю.

Невідкладно до місця виклику прибула група спеціальних робіт з радіаційно-хімічного захисту Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ТУ МНС на пересувній хіміко-радіометричній лабораторії. Фахівці МНС провели заміри повітря на наявність парів ртуті за допомогою спеціального приладу. У приміщенні автовокзалу перевищень допустимих концентрації парів ртуті не зареєстровано.

Ртуть і контейнер для сміття було вилучено, проведено демеркуризацію території. Міліція проводить перевірку.