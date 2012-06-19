У Києві проводять ревізію прибудинкових спортивних споруд

У Києві проводять ревізію всіх спортивних споруд на прибудинкових територіях житлових будинків з метою привести їх до ладу та поновити роботу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації.

Як зазначив голова КМДА Олександр Попов, здоровий спосіб життя міста можливий лише за умови доступності спорту. «Київ приймає Чемпіонат Європи з футболу. І ми довели свою готовність до таких масштабних змагань. Однак досягнення у великому спорті неможливі без його доступності для всіх городян, і передусім, дітей та молоді. Фізична культура повинна прийти в кожне подвір’я, а влада міста повинна організувати для цього умови. Саме тому зараз ми проводимо ревізію всіх спортивних споруд на прибудинкових територіях житлових будинків. Здебільшого вони у занедбаному стані. І наше перше завдання – їх поновити, а потім будувати нові», – сказав О.Попов.

Як підкреслив голова КМДА, Євро-2012 – це доказ того, що Київ рухається у правильному напрямку, а також додаткова можливість популяризувати і розвивати масовий спорт, адже такі масштабні заходи вже сьогодні стають нормою для Києва.

«Вже з цього року ми постійно прийматимемо у столиці міжнародні спортивні змагання: з художньої гімнастики, спортивного танцю, чемпіонат світу з фехтування, кубок Європи з вейбордингу, міжнародний турнір з боксу. Крім того, у 2015-му Київ знову прийматиме Євро, цього разу – баскетбольне. І, безумовно, тепер ми вже готові до змагань будь-якого класу. А наша молодь має чіткий орієнтир, до чого прагнути», – вважає О.Попов.