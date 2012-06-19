Луганщина: чоловік намагався спалити дівчину та її матір
15:02, 19 червня 2012Новини регіонів
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Обидві у лікарні з 70% і 20% опіків тіла
У Сєвєродонецку Луганської області співробітники кримінального розшуку затримали чоловіка 1976 р.н., який намагався спалити дівчину та її матір.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Луганській області, 16 червня на березі ріки Сіверський Донець цей чоловік облив бензином і підпалив дівчину 1989 р.н. і жінку 1971р.н.
Дівчина перебуває в Луганській обласній лікарні з 70% опіків тіла, а її мати з 20% опіків тіла у лікарні у Лисичанську.
Порушено кримінальну справу.
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