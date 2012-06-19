Луганщина: чоловік намагався спалити дівчину та її матір

У Сєвєродонецку Луганської області співробітники кримінального розшуку затримали чоловіка 1976 р.н., який намагався спалити дівчину та її матір.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Луганській області, 16 червня на березі ріки Сіверський Донець цей чоловік облив бензином і підпалив дівчину 1989 р.н. і жінку 1971р.н.

Дівчина перебуває в Луганській обласній лікарні з 70% опіків тіла, а її мати з 20% опіків тіла у лікарні у Лисичанську.

Порушено кримінальну справу.