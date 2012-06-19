У Новомосковську горіло сміттєзвалище площею 4 га

У Новомосковську Дніпропетровської області локалізовано пожежу на сміттєзвалищі площею 4 га.

Про це УНІАН повідомив начальник Центру пропаганди ГУ МНС в області Дмитро Вдовиченко.

«Осередки вогню локалізовано шляхом розбиття площі звалища на сектори за допомогою привізного ґрунту. На даний момент завезено 80 самоскидів ґрунту», - сказав Д.Вдовиченко.

За його словами, таку пожежу не можна гасити водою, оскільки зпресоване сміття горить зсередини, на зразок торф`яника.

Д.Вдовиченко відзначив, що землею повністю засипано вже 1 га звалища. Також прокладено два додаткові в`їзди на територію звалища Зараз на ліквідації пожежі працюють 120 співробітників МНС і комунальних служб, а також 61 одиниця техніки.

За словами Д.Вдовиченка, постраждалих від пожежі немає.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня спалахнула пожежа на сміттєзвалищі за мікрорайоном Кулебівка в Новомосковську. Орієнтовна причина загоряння - необережне поводження з вогнем невідомої особи.