У київському метро 20-річна дівчина впала на колії перед потягом

У Києві 20-річна дівчина впала на колію у метро перед потягом, що прибував.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КП “Київський метрополітен”, інцидент стався сьогодні о 12.23 на станції метро “Гідропарк”.

Машиніст потягу встиг загальмувати, наїзду на дівчину вдалося уникнути. Працівниками станції було викликано швидку медичну допомогу. Дівчину відразу підняли на платформу.

Як з’ясувалось, вона впала на колію внаслідок погіршення стану здоров’я.

“Травм вона не отримала. Від госпіталізації відмовилась”, - зазначили в метрополітені.

Через надзвичайну ситуацію рух потягів на цій гілці метро не припинявся. Машиніст відразу після того, як молоду жінку підняли з колії, продовжив керування поїздом, повідомили на підприємстві.