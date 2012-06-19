Медикам Дніпропетровщини збільшать зарплату

Медикам Дніпропетровської області збільшать зарплату.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, у Дніпропетровській області до кінця червня у двох третинах центрів первинної медико-санітарної допомоги буде збільшено зарплату фахівцям первинної медичної допомоги, у серпні 100% медпрацівників отримають збільшену зарплату.

На Дніпропетровщині функціонують 53 центри первинної медико-санітарної допомоги.

Якщо раніше зарплата лікаря-терапевта дільничного вищої категорії, за яким прикріплено 2696 осіб, з урахуванням надбавок за вислугу років та безперервний стаж роботи, становила 3074 грн, то після нарахування надбавки за обсяг виконаної роботи ця сума збільшилася на 1921 грн і становить 4995 грн.

Зарплата медсестри дільничної вищої категорії, за якою закріплено 2015 осіб, раніше становила 2199 грн. Зараз, з урахуванням надбавки за обсяг виконаної роботи, ця сума збільшилася на 1740 грн і становить 3938 грн.

За словами начальника Головного управління охорони здоров`я Дніпропетровської облдержадміністрації Валентини Гінзбург, найближчим часом також нараховуватимуть і надбавки за якість роботи.

У МОЗ також зазначили, що на Дніпропетровщині в рамках модернізації охорони здоров`я реалізується програма "місцевих стимулів" для підтримки сімейних лікарів у всіх містах і районах області, чого раніше ніколи не було.

Програма передбачає забезпечення медичних працівників первинної ланки пільговим проїздом у громадському транспорті, безкоштовним мобільним зв`язком, оплатою комунальних послуг за службове житло тощо. За 4 місяці цього року на ці цілі вже виділено 2,1 млн грн.