У фанзоні затримано 19-річного молодика, який підпалив димову шашку

В київський фанзоні затримано 19-річного молодика, який підпалив димову шашку по звершенні матчу між збірними України та Англії.

Як повідомили УНІАН столичному главку міліції, внаслідок підпалу димової шашки молодик не завдав нікому тілесних ушкоджень. Наразі він перебуває у територіальному відділку міліції, де з’ясовуються причини його вчинку, а також обставини, при яких він заволодів забороненим для занесення на територію фанзони предметом.

Як зазначили в міліції, скоріш за все дії молодого чоловіка розцінюватимуться як дрібне хуліганство. У той же час в міліції не виключили, що з батьками молодика буде «проведена бесіда на предмет виховання дитини».

Як повідомляв УНІАН, 19 червня збірна України програла збірній Англії з рахунком 0:1