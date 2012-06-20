У київському транспорті - як у душогубці

У салонах київського громадського транспорту через відсутність кондиціонерів і з настанням по-справжньому літньої погоди температура в розпал дня не опускається нижче за 32 градуси.

Про це пише газета “Сегодня”, провівши відповідні виміри температури повітря в муніципальних автобусах і тролейбусах центральних маршрутів.

Так, 32° було в салоні нового тролейбуса №16, який ходить на Майдан Незалежності. На зупинці, у затінку, при цьому термометр показував 29°.

На питання, де кондиціонер, кондуктор здивовано відповіла: «Який кондиціонер, віконця он відкриті, можете пересісти». Водій також здивувалася: «Він тут навіть не передбачений».

У новенькому автобусі №62, який їде через центр до Лаври, термометр показав уже 33,3°.

У швидкісному трамваї №3 термометр побив рекорд - +35 градусів. Пасажири обмахувалися хусточками: «Ну це просто душогубка!».

Кондиціонери в автобусах і тролейбусах, говорять у мерії, будуть не раніше ніж через рік, пише газета.

«Вони будуть, ніхто не обманював. Але поки що ми одержуємо транспорт за старими договорами від 2008 року, там кондиціонери не передбачені. А за новими договорами машини надійдуть наступного року», - пояснив начальник Головного управління транспорту КМДА Євген Водовозов.

Але в старих машинах «холодок» встановлювати не будуть. «У старий транспорт ми не плануємо встановлювати кондиціонери, вони будуть тільки в новому», - заявив голова КМДА Олександр Попов.