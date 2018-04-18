Скажи, ким ти працюєш, і я скажу, з якими хворобами тобі варто боротися

Більшу частину свого життя ми проводимо на роботі. Тож не дивно, що наша професія впливає на наше здоров`я. І досить відчутно. У медиків навіть існує умовний поділ пацієнтів на людей "сидячої" та "стоячої" професії. Адже специфічні умови праці зумовлюють специфічні порушення в організмі. Щоб запобігти їм або зменшити негативні наслідки, слід застосовувати специфічні заходи - для кожної професії свої.

Люди "стоячих" професій борються з варикозом!

У людей, які більшу частину дня проводять на ногах та ще й стоять на одному місці (вчителі, хірурги, які оперують, продавці та ін.), практично завжди розвивається варикозне розширення вен. Нерухомі м`язи поступово втрачають тонус і здатність підтримувати судини. Тому під внутрішнім тиском крові вони розширюються. Через певний період у місцях накопичення крові утворюються вузли, шкіра на ногах набуває синього відтінку.

Щоб запобігти цим неприємностям, слід носити компресійні колготи чи еластичні пов`язки (продаються в аптеках), час від часу хоча б на 5 хвилин сідати в "американську" позу - ноги покласти на стіл чи будь-який інший предмет, щоб вони розміщувалися вище сідниць. Увечері одразу після повернення додому потрібно на кілька хвилин лягти, поклавши ноги на спинку дивана чи "підставку" з кількох подушок. Для профілактики та лікування варикозного розширення вен, потрібно виконувати спеціальні вправи. Зокрема до найефективніших належить така: лягти на спину, ноги підняти під прямим кутом і трусити ними, намагаючись досягти вібраційного ефекту. Так робити не менш як 1 хвилину.

Для людей із групи ризику виникнення варикозної хвороби дуже важливо нормалізувати масу тіла. У разі надмірної маси тіла підвищується тиск на судини і хвороба прогресує.

Далеко не останню роль у зміцненні вен відіграє й харчування. Судини зокрема потребують білків. Але лише таких, які легко засвоюються. Вони містяться в морській рибі, кальмарах, мідіях, креветках. Крім того, ці продукти багаті на мідь, яка бере участь в утворенні еластину - речовини, яка запобігає розтягненню вен. Стимулює вироблення еластину й морська капуста. А ще вона містить біофлавоноїди, які сприяють оновленню судин.

Вітамін Р (або рутин) - також незамінна речовина у боротьбі з варикозною хворобою. Він міститься в каштанах і чорноплодій горобині. З каштанів потрібно готувати настоянку, ягоди горобини слід вживати у великій кількості у період сезону (восени), робити з них заготовки, перетираючи з цукром, консервуючи сік. А ще вітамін Р міститься в чорній смородині, обліписі, волоських горіхах і цитрусових. Подбайте, щоб ці продукти були у вашому меню протягом усього року. Журавлина також має у своєму хімічному складі рутин у достатній кількості. До того ж вона сприяє розрідженню крові, запобігаючи тромбоутворенню. Яблука, полуниця, морква й солодкий перець теж належать до рутиновмісних (хоча й у меншій кількості). Тому вводьте їх до свого раціону.

Коліна бояться "сидячих" професій та надмірної маси тіла

Остеоартроз (дегенеративні, руйнівні процеси колінних хрящів) загрожує знову ж таки представникам "стоячих", а ще "сидячих" професій. І перші, й другі мало рухаються, внаслідок чого суглобна рідина погано функціонує, і колінні хрящі не отримують потрібної змазки. Для запобігання остеоартрозу слід нормалізувати масу тіла (перевищення маси на 15% збільшує ризик остеоартрозу удвічі). А ще регулярно давати колінам можливість "розім`ятися": кілька разів протягом дня слід походити, зробити 10 присідань, позгинати й порозгинати ноги. Що стосується дієти, то згідно з останніми дослідженнями у профілактиці остеоартрозу помічним є чорний шоколад, який містить речовини, що протистоять руйнації суглобів. Тому кілька квадратиків цього вишуканого продукту щодня додадуть не лише приємних відчуттів, а й здоров`я.

Корисною їжею для суглобів визнано й топінамбур. До його складу входять речовини, що стимулюють відновлення хрящових клітин. Цей овоч можна вживати, як яблуко, можна готувати з нього салати (подрібнити на тертці, додати натерті моркву, яблуко та подрібнену цибулю, заправити олією, сметаною чи майонезом, можна додати трішки лимонного соку, посолити за смаком), смажити чи тушкувати, як картоплю. Коліна "люблять" також клітковину овочів і фруктів (їх слід споживати не менш як 500 г на день) та кисломолочні продукти - склянка кефіру та 150-200 г м`якого сиру збагатять організм потрібним для кісток і суглобів кальцієм.

Серцево-судинні захворювання - наслідок малорухливої роботи

Малорухливий спосіб життя, який "диктують" сидячі й "стоячі" професії, спричинює ще одне дуже серйозне порушення - серцево-судинні захворювання. Ефективним засобом профілактики гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби серця, інфаркту та інсульту є фізична активність. Якщо ви візьмете за звичку щоранку виконувати 20-хвилинний комплекс фізичних вправ, робити півгодинну пробіжку або тричі на тиждень відвідувати спортзал чи басейн, це означає, що перебуваєте на правильному шляху збереження здоров`я та подовження тривалості життя. Якщо у вас не вистачає на це часу й сили волі, намагайтеся зійти на кілька зупинок раніше, потрібної вам, і здолайте цю відстань пішки. А ще особливу увагу зверніть на свій раціон харчування. Зокрема, надавайте перевагу протихолестериновій дієті. Бо за нестачі руху холестеринові бляшки швидко "окуповують" судини, звужуючи їхній просвіт та перешкоджаючи кровоплину. Отже, щоб запобігти цим патологічним процесам, потрібно звести до мінімуму споживання тваринних жирів, вилучити з раціону жирну ковбасу, вершки, жирну сметану й жирні сорти сиру. Вживання яєць обмежити до 3-4 штук на тиждень. А ось олію не лише можна, а й треба споживати, бо вона містить поліненасичені жирні кислоти, які сприяють розсмоктуванню холестеринових бляшок. Перевагу слід надавати оліям з осадом - це свідчення тощо, що цей продукт виготовлений за технологією, яка зберігає всі корисні речовини.

Овочі та фрукти також сприяють очищенню судин від зайвого холестерину.

"Шкідливі" професії

Якщо спробувати перелічити всі шкідливі професії, то набереться чималенький список: агрономи, хіміки, малярі, анестезіологи, фармацевти, працівники дорожньо-транспортної служби, постові міліціонери тощо. Представники цих професій контактують зі шкідливими речовинами на робочому місці. Якщо зустрічі з отрутами не можна уникнути, то потрібно навчитися захищатися від них. Наприклад, фармацевти, малярі, анестезіологи та ін. можуть працювати у марлевих пов`язках, які затримуватимуть частину токсинів, запобігаючи потраплянню їх до організму.

Якщо ж скористатися цим способом неможливо, потрібно захищатися іншими засобами, які швидко виведуть отруту з організму. Таку здатність має морська капуста. Маса її зеленого листя на 5% складається з солей альгінової кислоти, які отримали назву "природних утилізаторів шкідливих речовин". Вони зв`язують деякі хімічно активні сполуки, а також солі важких металів й евакуюють їх з організму. Другим продуктом для знешкодження токсинів є червоний буряк. Він містить флавоноїди, які також зв`язують і виводять солі важких металів, а також багатий на клітковину, що очищує організм від усіх непотрібних сполук і шлаків. Велику кількість клітковини містять яблука й банани.

Протиотрутним засобом є й картопля, зварена чи спечена зі шкіркою. По-перше, вона містить клітковину, по-друге, крохмаль, який за своєю структурою нагадує сітку. В ній і "заплутуються" канцерогени, а потім видаляються з організму.

Очі - "інструмент праці", бережіть їх

Масова комп`ютеризація, з одного боку, полегшила виконання багатьох робіт, а з іншого - збільшила перелік професій, "шкідливих для зору". Досі до них традиційно належали професії вчителя (перевіряли велику кількість зошитів), швеї, годинникаря тощо. Щоб запобігти очним хворобам, без вправ не обійтися (є спеціальні комплекси вправ для очей). Адже вони сприяють поліпшенню кровообігу, а відтак постачанню клітин ока поживними речовинами й киснем, що сприяє поліпшенню зору. Якщо ви відчуваєте, що орган зору - це ваше уразливе місце, не пошкодуйте 10-20 хвилин щодня для виконання вправ. Під час виконання напруженої для очей роботи періодично потрібно робити перерву, під час якої заплющити повіки й злегка помасажувати очі. Увечері корисно зробити ванночки для очей з настою ромашки (око занурити в наповнену настоєм тарілочку, заплющуючи й розплющуючи повіки, або покласти на заплющені повіки ватні тампони, змочені в настої), які усунуть втому.

Зазвичай здорові очі, як і всі інші органи, потребують дотримання дієти. Зокрема загальновизнаним лідером у поліпшенні зору є вітамін А, який міститься практично у всіх червоних й оранжевих овочах і фруктах. Не треба забувати, що він ліпше засвоюється у разі вживання з жирами (вершкове масло, олія, сметана тощо).

Нещодавно вчені дослідили залежність гостроти зору від вмісту в організмі заліза. До залізовмісних продуктів передусім належить телятина. Є залізо й в індичатині, свинині, кролятині та яловичині.

Юлія Мартиненко