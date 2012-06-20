Київщина: 76-річна пенсіонерка вирощувала плантацію маку
10:52, 20 червня 2012Новини регіонів
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Каже, що на пиріжки
На присадибній ділянці 76-річної пенсіонерки з села Юхни Миронівського району Київської області міліція виявила та вилучила більше 4 тисяч рослин снодійного маку.
Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в Київській області, за словами жінки, посадила вона заборонені кущі, щоб зібрати мак на пиріжки.
Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строку від трьох до семи років.
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