Черкащина: у річці виявлено 31 снаряд часів війни

У Черкаській області двоє чоловіків, ловлячи раків у річці Велика Вись, виявили склад снарядів часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС в Черкаській області, про знахідку чоловіки повідомили МНС.

Піротехніки при обстеженні берега та дна річки знайшли загалом 31 снаряд. Усі боєприпаси були знешкоджені на спецполігоні.

З початку року на території Черкаської області виявлено та знищено 1735 боєприпасів.