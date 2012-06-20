Черкащина: у річці виявлено 31 снаряд часів війни
11:16, 20 червня 2012Новини регіонів
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Усі боєприпаси знешкоджено
У Черкаській області двоє чоловіків, ловлячи раків у річці Велика Вись, виявили склад снарядів часів Другої світової війни.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС в Черкаській області, про знахідку чоловіки повідомили МНС.
Піротехніки при обстеженні берега та дна річки знайшли загалом 31 снаряд. Усі боєприпаси були знешкоджені на спецполігоні.
З початку року на території Черкаської області виявлено та знищено 1735 боєприпасів.
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