На Кіровоградщині - вже менше мільйона мешканців

У Кіровоградській області стало менше мільйона жителів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управлінні статистики в області, з початку року кількість жителів скоротилася на 2494 осіб і на 1 травня 2012 року становила 999 тис. 926 осіб.

Згідно з повідомленням, на території Кіровоградської області протягом січня-квітня 2012 року народилося 3631 особа, померли – 5894, в тому числі 31 дитина віком до року.

Чисельність міського населення на вказану дату становила 622 тис. осіб, сільського – 377,9 тис. Протягом січня-квітня 2012 року в область на постійне проживання прибуло 1764 осіб, покинули область - 1995.

Довідка УНІАН. Згідно з даними Державної служби статистики України, станом на 1 квітня 2012 року, кількість населення менше мільйона мала лише Чернівецька область - 905 тис. 193 осіб. У Кіровоградській області станом на цю дату проживало 1 млн 480 осіб.