В Одесі евакуйовано персонал Приморського райсуду

Сьогодні близько 11.00 правоохоронці евакуювали суддів і персонал з будівлі Приморського райсуду міста – вибухотехніки шукають закладену бомбу, про що по телефону повідомив анонім до Приморського РВВС.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області, «поки що вибухівку не знайдено, але бригада вибухотехніків і кінологи продовжують огляд приміщень».

Призначені раніше судові засідання перенесено з середи на четвер.

Нагадаємо, 25 травня внаслідок дзвінка місцевого «мінера» була заблокована робота трьох відділень ДПА в Одесі. 26-річного телефонного хулігана затримано і притягнуто до кримінальної відповідальності, згідно з ознаками ч.1 ст. 259 КК України. За інкриміноване діяння він може бути підданий штрафу до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмежнню волі строком до 5 років.