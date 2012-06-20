Двадцяти тисячам жителів Кіровська відновлено водопостачання

Фахівці ТзОВ «Луганськвода» 20 червня 2012 р. до 12 години дня достроково завершили ремонтні роботи на магістральному водоводі діаметром 500 мм, який забезпечує водою центральну частину міста Кіровська, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

За словами прес-секретаря ТОВ «Луганськвода» Володимира Черниша, аварія на водопроводі сталася 19 червня о 10 годині ранку, без води залишилися 20 тисяч жителів. Місце витоку знаходилося в центрі міста, під асфальтовим покриттям і в безпосередній близькості від інших комунікацій. Фахівцям водоканалу знадобився якийсь час на узгодження робіт з іншими комунальними службами і ДАІ, а для точнішого визначення місця витоку з Луганська до Кіровська виїхала лабораторія пошуку прихованих витоків.

На місці робіт була задіяна вся необхідна спецтехніка та устаткування, працювали дві аварійні бригади водоканалу. Як з`ясували фахівці водоканалу, причиною витоку стала зношеність магістрального водопроводу, спорудженого ще в 1953 році. На даний момент проводиться входження в режим і найближчим часом водопостачання буде відновлено в повному обсязі. Всі міські медичні, освітні і суспільні установи були наперед попереджені про майбутній ремонт і на період усунення витоку не відчували значних труднощів з водою.