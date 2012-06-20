У Криму пропонують ввести податкові пільги для санаторіїв

16:46, 20 червня 2012
Новини регіонів
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У жовтні-березні

Верховна Рада Криму просить Верховну Раду України внести зміни до Податкового кодексу, звільнивши санаторії і пансіонати автономної республіки і міста Севастополя від сплати податку на додану вартість і стягнення податку на прибуток щороку із жовтня по квітень, а також змінити Кодекс України про адміністративні правопорушення, ввівши штрафи за несплату власниками міні-готелів туристичного збору.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття цих постанов проголосували 83 із 88 парламентаріїв. Усього в кримському парламенті налічується 100 депутатів.

Пільги кримчани просять ввести з 2013 року терміном на 10 років для збільшення ліквідності путівок у зимовий час.

«У Криму зараз із 751 великого об`єкта розміщення — санаторіїв, пансіонатів, готелів — можуть працювати круглий рік 311, реально в зимовий час працюють менше 100. Пільги приведуть до зниження вартості (путівок), а отже до підвищення попиту на санаторії», - сказав голова постійної комісії парламенту Криму із санаторно-курортного комплексу, туризму і підприємництву Рустам Теміргалієв.

Штрафи пропонується ввести в розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян. При цьому, передбачається, що за повторне порушення протягом року він зросте вдвічі.

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