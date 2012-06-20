Запоріжжя: на гороховому полі виявили 150 боєприпасів

У Запорізькій області на гороховому полі аграрії виявили більш як 150 боєприпасів часів Другої світової війни.

Як розповіла УНІАН помічник начальника ГТУ МНС у Запорізькій області Юлія Баришева, повідомлення про виявлення вибухонебезпечних предметів надійшло рятувальникам напередодні – 19 червня ввечері з Кам’янко-Дніпровського району Запорізької області.

«У Кам’янко-Дніпровському району біля села Заповітне місцеві жителі під час збирання врожаю на гороховому полі виявили близько 20 боєприпасів і повідомили на «101». Співробітники групи розмінування, які виїхали на виклик у терміновому порядку, виявили в полі на глибині близько 1 метра цілий арсенал боєприпасів – артснаряди 76-го калібру часів Другої світової війни», - повідомила Ю.Баришева.

За її словами, «на даний момент із землі вилучено вже 150 боєприпасів, і є підстави припускати, що під землею залишається ще не менш як 100». Роботи з розчищення території тривають.

«За розпорядженням начальника ГТУ МНС у Запорізькій області Олексія Лепського, аби якнайшвидше убезпечити територію, на місце виявлення вибухонебезпечних предметів направлено другу групу розмінування», - повідомила Ю.Баришева.