В оздоровчому комплексі потонув 21-річний хлопець

У Житомирі в одному з оздоровчих комплексів потонув у ставку 21-річний хлопець.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Житомирській області, у ніч на 19 червня студенти одного вишів Житомира святкували в цьому оздоровчому комплексі випускний. Один із хлопців вирішив піти купатися на ставок і не повернуся. Вранці 19 червня водолази знайшли тіло молодої людини у воді.

Правоохоронцями проводиться перевірка.