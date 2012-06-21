Прем'єр-міністр хоче дізнатися думку жителів про хід реформи
11:54, 21 червня 2012Новини регіонів
0
...особливо медиків
Прем`єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що одна з цілей його сьогоднішньої поїздки на Дніпропетровщину - дізнатися думку жителів, особливо медиків, про реалізацію медичної реформи у регіоні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Дніпропетровську під час відкриття перинатального центру.
«Нас це дуже турбує. Я звертаюся до медиків - вас влаштовує нинішній стан медицини?», - запитав М.Азаров медпрацівників, які зібралися перед перинатальним центром.
Прем’єр-міністр запропонував медикам підняти руки. Подивившись на реакцію, М.Азаров заявив: «Нікого не влаштовує?».
«Реформу проводити потрібно, щоб стало краще людям. Важливо, як робити медичну реформу», - наголосив він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter