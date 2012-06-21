Житомирщина: у дитячому таборі потонув 9-річний інтернатівець

У дитячому таборі на Житомирщині потонув у ставку 9-річний вихованець інтернату.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 19 червня до МНС Житомирської області надійшло повідомлення про те, що в селі Левків Житомирського району потонув 9-річний хлопчик, вихованець школи-інтернату.

Як з`ясувалося, хлопчик перебував у дитячому таборі. У ставок він упав під час прогулянки.

За інформацією адміністрації табору, ставок для купання дітей не використовувався.

За даним фактом прокуратура Житомирського району проводить перевірку.