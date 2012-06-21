Житомирщина: у дитячому таборі потонув 9-річний інтернатівець
12:02, 21 червня 2012Новини регіонів
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У дитячому таборі на Житомирщині потонув у ставку 9-річний вихованець інтернату.
Як повідомляє прес-служба МНС України, 19 червня до МНС Житомирської області надійшло повідомлення про те, що в селі Левків Житомирського району потонув 9-річний хлопчик, вихованець школи-інтернату.
Як з`ясувалося, хлопчик перебував у дитячому таборі. У ставок він упав під час прогулянки.
За інформацією адміністрації табору, ставок для купання дітей не використовувався.
За даним фактом прокуратура Житомирського району проводить перевірку.
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