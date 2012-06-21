На Черкащині 9-річна дівчинка врятувала 7-річну, яка тонула

У Черкаській області 9-річна дівчинка врятувала 7-річну, яка тонула в річці Тясмин.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС у Черкаській області, дівчинка відпочивала біля річки разом із батьками, які, залишивши її без нагляду, не помітили, як та, купаючись, почала тонути.

Разом з тим у цей час неподалік пропливала 9-річна дівчинка. Саме вона, помітивши, як під водою зникла голова дитини, одразу почала пірнати, аби знайти потопельницю. Після кількох спроб їй вдалося знайти дівчинку та виштовхати її на поверхню.

На допомогу прийшов дідусь, який також був на березі. Він витягнув дівчину на берег та почав надавати їй невідкладну допомогу. Поки на місце події прибула "швидка", чоловікові вдалося повернути дівчинку до життя. Але стан її залишався критичним, тому дівчинку було терміново госпіталізовано до реанімаційного відділення Чигиринської райлікарні.

Наразі життя дитини поза небезпекою. Вона ще перебуває у лікарні, але медики оцінюють її стан як стабільний.