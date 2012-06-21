Херсонщина: 3-річна дитина одержала удар струмом

Учора ввечері до реанімаційного відділення Бериславської районної лікарні з діагнозом «електротравма» було госпіталізовано 3-річну дівчинку, яка проживає з батьками у смт Іванівка, повідомляє прес-служба ТУ МНС у Херсонській області.

У повідомленні зазначається, що про подію Бериславський райвідділ МНС повідомив голова селищної ради смт Козацьке Бериславського району, в якому і стався нещасний випадок.

Встановлено, що дитина одержала удар струмом у селищі Козацьке, коли мотоцикл, на якому дівчинка їхала з матір`ю, наїхав на обірваний електропровід.

Пізніше потерпілу було переведено до Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні. Стан дитини стабільний.