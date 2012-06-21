На Вінниччині вигоріло 3 га лісу
14:57, 21 червня 2012Новини регіонів
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Причини встановлюються
У Бершадському районі Вінницької області вигоріло 3 гектари лісових насаджень, які належать Державному підприємству «Бершадський Райагроліс».
Про це повідомляє управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області.
За повідомленням, загорання сталось 19 червня й через підвищену температуру та швидкий вітер пожежа швидко поширювалася лісовим масивом.
З рештою, вогонь охопив 3 гектари лісових насаджень.
Причини загорання встановлюються.
З початку року на території області це вже друга пожежа, яка виникла на лісових масивах.
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