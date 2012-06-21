На Вінниччині вигоріло 3 га лісу

14:57, 21 червня 2012
Новини регіонів
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Причини встановлюються

У Бершадському районі Вінницької області вигоріло 3 гектари лісових насаджень, які належать Державному підприємству «Бершадський Райагроліс».

Про це повідомляє управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області.

За повідомленням, загорання сталось 19 червня й через підвищену температуру та швидкий вітер пожежа швидко поширювалася лісовим масивом.

З рештою, вогонь охопив 3 гектари лісових насаджень.

Причини загорання встановлюються.

З початку року на території області це вже друга пожежа, яка виникла на лісових масивах.

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