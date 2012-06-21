Київщина: маленьку дівчинку знайшли після 14 годин пошуків

У Київській області 14 годин тривали пошуки дівчинки, яка загубилася у селі Фастівського району 19 червня.

Як повідомили УНІАН у Відділі роботи зі ЗМІ Управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Київській області, за словами батька, під час відпочинку на ставку у селі Велика Снітинка він лише на хвилину втратив дитину з поля зору. Маленька дівчинка побігла до свого братика, який рибалив поруч, і зникла.

Самостійні дії нічого не дали і чоловік звернувся до оперативних служб.

Працівники МНС та МВС відразу розпочали пошуки. Метр за метром проходили узбережжя водоймища і прилеглі поля. Пошуки тривали всю ніч. І вже вранці один з рятувальників знайшов дівчинку в соняшниках. Натомившись, дитина спала на землі.

Наразі дівчинка почуває себе задовільно.