Чоловіка, що "замінував" Волинську ОДА, затримали в Одесі

Підозрюваного у «замінуванні» Волинської ОДА та залізничного вокзалу правоохоронці затримали аж в Одесі. Наразі його доставлено в Луцьк. Повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області.

Як розповів начальник УМВС України у Волинській області генерал-майор міліції Богдан Щур, зараз із затриманим проводяться слідчі дії. «Чоловік зізнався, що саме він телефоном повідомив про замінування облдержадміністрації і залізничного вокзалу. На Волині він перебував у приватних справах. А повідомлення про замінування надсилав із хуліганських спонукань. Зараз у справі призначено ряд експертиз», - зазначив Б.Щур.

Також, за його словами, за статтею 115 Кримінально-процесуального кодексу України зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання луцького міськвідділу міліції. Вирішується питання щодо обрання щодо нього міри запобіжного заходу.

Порушено дві кримінальні справи за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, неправдиві повідомлення про закладення вибухівки у приміщенні Волинської ОДА зробив безробітний житель Херсона.