Матері Олександри Попової повернули документи її доньки

Матері жорстоко побитої в Миколаєві Олександри Попової Аллі Гудзь повернули документи її доньки.

Про це УНІАН повідомила А.Гудзь.

За її словами, документи привезли журналісти Першого Національного телеканалу.

Зокрема, відзначила А.Гудзь, сьогодні журналістка і оператор Першого Національного телеканалу приїхали до неї і передали закордонний і український паспорт доньки, а також закордонний паспорт тітки Олександри Ірини Цветухіної. Всі документи, за словами А.Гудзь, в порядку, а журналістам їх передав особисто Рейко Опітц, який прилітав до Києва на своєму літаку.

Як повідомлялося, 16 червня А.Гудзь заявила, що німецький благодійник Р.Опітц, який пообіцяв організувати О.Поповій курс реабілітації в Європі, 24 травня забрав паспорти дівчини (закордонний і український), а також закордонний паспорт І.Цветухіної, яка мала летіти разом із Сашею до Німеччини, для оформлення візи, і за їх повернення вимагає 24 тис. євро.

За словами А.Гудзь, він стверджує, що стільки коштують послуги професора клініки «Шаріте» Лутца Хармса, візит якого до О.Попової організував Р.Опітц.

Пізніше медіа-група "Berliner TagesZeitung" розповсюдила заяву, що Р.Опітц і його медіа-група припиняють допомогу О.Поповій «через невдячну поведінку її матері» і обіцяють повернути її документи.

Довідка УНІАН. 9 березня 19-річну О.Попову жорстоко побив 22-річний житель Миколаєва. Більш як 60 днів Саша пролежала в комі у Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги. Німецький благодійник Р.Опітц запропонував своє сприяння у відправленні О.Попової до Німеччини для проходження лікування.