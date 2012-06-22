Четверо чоловіків померли внаслідок алкогольного отруєння

У Вінницькій області порушено кримінальну справу за фактом загибелі чотирьох людей, які померли від алкогольного отруєння.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

За повідомленням, у місті Ладижині від отруєння невідомою речовиною померло чотири людини.

Як встиг пояснити один із загиблих, чоловіки вживали спирт, розведений водою.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Ладижинського райвідділу міліції, експерт-криміналіст та судово-медичний експерт, де виявлено та вилучено порожні пластикові та скляні пляшки, які направлено для проведення хімічних досліджень.

Трупи громадян були направлені для проведення судово-медичного дослідження до Ладижинського відділення Вінницького обласного бюро СМЕ.

За попереднім висновком експерта причиною їх смерті є отруєння невідомою речовиною.

За вказаним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України - незаконний збут алкогольних напоїв, виготовлених з недоброякісної сировини, що призвело до отруєння людей.

Кримінальна справа направлена для розслідування до слідчого управління УМВС України у Вінницькій області. Її хід контролюється прокуратурою Вінницької області.

Як повідомляв УНІАН, У м.Ладижин Вінницької області внаслідок алкогольного отруєння померло троє чоловіків. Наступного дня помер ще один чоловік із цієї компанії.